不馬虎！ 高雄二手輔具用專業臭氧洗淨機清潔殺菌
高雄市社會局的二手輔具資源中心的二手輔具最近都用日本進口的「臭氧高溫高壓水洗淨機」清潔殺菌，社會局長黃淵源表示，這不只是為了防疫，是為了廣大的身障朋友及長輩著想，希望他們能安心租用二手輔具，不再聞「菌」色變。。
日本進口的「臭氧高溫高壓水洗淨機」不是社會局輔具中心負擔得起的專業清潔殺菌設備，是財團法人京城社會福利慈善事業基金會、財團法人高雄市仁愛基金會、財團法人陳中和翁慈善基金會、財團法人再好社會福利事業基金會等4個單位所捐助，黃淵源今天頒贈感謝狀感謝這4個基金會的善心義舉。
黃淵源說，目前在前鎮區及岡山區設有南、北2個輔具資源中心，分別委託財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會及財團法人平安社會福利慈善事業基金會辦理，108年增加了茂林和鼓山2處據點，也向中央爭取到經費購置輔具巡迴專車以服務偏鄉民眾；統整而言，全市共計2處輔具中心、7處據點和2輛巡迴專車，今年預計增加3處據點和4個輔具便利站。
輔具中心接到二手輔具時，會先檢修，然後消毒，目前電動床、氣墊床、便盆椅、助步車等，是民眾較常租借的輔具；有了「臭氧高溫高壓水洗淨機」清潔二手輔具，社會局期盼民眾放心租借，也希望民眾家中如有多餘或閒置的輔具，可捐贈給輔具中心，促進輔具再生使用。
黃淵源說，民眾如有關於租借二手輔具的詢問，可洽南區輔具中心：07-8416336或北區輔具中心：07-6226730轉142。
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