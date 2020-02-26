新冠肺炎疫情當道 佛光山法師提這3招增強心靈免疫力

因應新冠肺炎疫情，佛光山大型活動23日起已轉為線上進行，近日佛陀紀念館僅剩零星遊客，整座園區顯得空盪。這段時間，不少人減少戶外活動，宅在家悶得發慌，少數居家隔離者甚至出現情緒困擾，佛光山妙熙法師認為，疫情期間不妨處事低調、學習沈潛、心靈昇華，提升自己的心靈免疫力，以抵抗疫情寒冬。

佛光山每年農曆2月1日都會舉行信徒香會，這也是紀念佛光山開山宗長星雲大師出家的日子，但因應新冠肺炎，今年2月23日改在佛光山大雄寶殿舉行「為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願」總回向法會，原訂的香會大型活動，轉為線上進行。

受疫情衝擊，佛光山佛陀紀念館遊客銳減，過去遊客如織的成佛大道，僅見零星遊客。

佛光山妙熙法師發表文章表示，新冠病毒看不見、摸不著，卻宛如世界大戰，研究發現，除年長者或本身帶有宿疾者容易被感染。沒有感染，但過度關心疫情的民眾，也容易造成抑鬱、焦慮等「共情傷害」。

面對疫情冬季，妙熙法師提出「處事低調」、「沈潛學習」、「心靈昇華」，提升心靈的免疫力。

她認為，人心與外境是相呼應的，很多情況並不嚴重，是內心恐懼蔓延，任由焦慮席捲，不生病才怪。我們太習慣「過度投入」，所以頭痛、肩痛、背痛、胃痛都有，身心放鬆，有距離的來看疫情，自然心無罣礙。