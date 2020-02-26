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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

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憂陸砂石船成防疫漏洞 賴峰偉指示減少大陸船次

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
澎湖縣長賴峰偉今到龍門尖山碼頭視察大陸砂石貨輪卸貨防疫作業，考量大陸砂石船卸貨可能造成防疫漏洞，賴指示在砂石安全存量供給無虞下減少核准船次，加強港邊防疫。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉今到龍門尖山碼頭視察大陸砂石貨輪卸貨防疫作業，考量大陸砂石船卸貨可能造成防疫漏洞，賴指示在砂石安全存量供給無虞下減少核准船次，加強港邊防疫。圖／澎湖縣政府提供

受疫情影響，大陸砂石供應量銳減，澎湖縣政府今天召開防疫會議討論澎湖砂石供應問題，澎湖縣長賴峰偉表示，防疫期間將盡量提高台灣自產砂石供應量，降低大陸進口砂石比例，以確保澎湖砂石供應無虞。

賴峰偉今到龍門尖山碼頭視察大陸砂石貨輪卸貨防疫作業，尖山村長王經邦、龍門村長洪瑞達當場向賴峰偉反映大陸砂石船卸貨可能造成防疫漏洞，賴峰偉指示工務處評估，在砂石安全存量供給無虞情況下，可減少核准船次，並加強港邊防疫工作，防範老鼠上岸。

「新冠肺炎」疫情持續延燒，在中央政府「禁人不禁貨」政策下，大陸貨運仍可通行澎湖，26日上午大陸砂石貨船「星東18號」及「東山27號」分別滿載砂石及8名船員進港，入港報關後，海關進行貨物抽查，移民署確認船員人數及船籍，疾管署詢問健康狀況，隨後在岸巡人員警戒下卸貨，全程禁止大陸船員上岸。

王經邦、洪瑞達向賴峰偉表達憂慮，村民擔心大陸砂石船入港卸貨期間，船上老鼠、船員飛沫會滲入澎湖，成為防疫漏洞，希望全面禁止大陸砂石船入境。

賴峰偉隨後在縣府召集秘書長洪慶鷲、工務處長蔡有忠研商。蔡有忠表示，澎湖工程砂石需求量大，貿然禁止將造成砂石量短缺，工程原料價格上漲，影響各項建設。但考量防疫，建議加強消毒防疫，碼頭加強設置防鼠板，阻止老鼠延纜繩由船爬到岸上。

賴峰偉表示，總統蔡英文已要求經濟部水利署提高台灣自採砂石供應量，目前澎湖砂石有8成從大陸進口，2成仰賴台灣，他要求工務處立即與水利署聯繫，備妥砂石替代來源，提高台灣砂石進口量，降低大陸砂石進口量，減少大陸砂石船航次，並加裝防鼠盾及加強港邊消毒。

澎湖縣長賴峰偉今到龍門尖山碼頭視察大陸砂石貨輪卸貨防疫作業，考量大陸砂石船卸貨可能造成防疫漏洞，賴指示在砂石安全存量供給無虞下減少核准船次，加強港邊防疫。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉今到龍門尖山碼頭視察大陸砂石貨輪卸貨防疫作業，考量大陸砂石船卸貨可能造成防疫漏洞，賴指示在砂石安全存量供給無虞下減少核准船次，加強港邊防疫。圖／澎湖縣政府提供

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