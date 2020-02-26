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55年來第一次 客委會取消六堆運動會
邁入第55屆的六堆運動會，今年原訂要在2月22日舉辦，後來延至3月7日，但如今疫情嚴峻，客委會已經決定停辦，成為55年來首次因為疫情而停辦，主辦的新埤鄉公所今天已接到公文，鄉長林志成表示，客委會原定今天舉行宣傳記者會，但為了防疫只好喊停，他說活動可以再辦，但是鄉親健康還是最重要。
客家六堆涵蓋高屏客家鄉，1948年起，地方開始以運動會方式連絡鄉親情誼，首屆運動會就在竹田鄉舉行，後來一因戒嚴停辦，一直到1966年才恢復舉行，目前已成為客家六堆一年一度的盛事，並由六堆各家鄉鎮輪流舉辦，新埤鄉公所上次舉辦是12年前。
新埤鄉長林志成表示，六堆運動會原定2月22日、23日登場，未料受疫情影響，舉辦時間一度決定延後至3月7日、8日，但因為疫情日益嚴峻，運動會又是3500人參加的大型活動，客委會昨天在臨時會議中已決定取消。鄉公所已在粉專上貼出公告。
林志成說，為了籌辦運動，客委會補助地方1100 萬元，運動會的各項準備，鄉公所都準備好了，很可惜為了防疫及大家的健康，只好取消。屏東縣政府客務處長陳麗萍表示，六堆運動會是由客委會直接委由鄉鎮舉辦，如今為防疫喊停，縣府尊重。
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