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高雄首支城市籃球隊「高雄九大科技籃球隊」亮相
高雄首支城市籃球隊「高雄九大科技籃球隊」，今在高雄市運動發展局正式亮相。除由隊員展示新球衣，運發局長許文宗也授旗給該隊總教練劉嘉發，象徵該隊出征為高雄爭光，劉嘉發回贈全隊簽名球給高雄市收藏，表達根留高雄之意，未來也會到各級學校巡迴教球，並舉辦籃球營回饋高雄鄉親。
SBL超級籃球聯賽隊伍九太科技隊，擁有目前暫居SBL得分王、助攻王的明星球員賽森（Franklin Session）、中華隊國手于煥亞、李愷諺、蘇奕晉等知名球員，余純安、柯旻豪、吳怡斌等隊員也出身高雄，在高雄市政府支持下，正式冠名「高雄九太科技籃球隊」。
運發局主秘方信淵表示，高雄九太科技籃球隊是高雄第一支冠名球隊，未來將以高雄為主場，預估九太科技每年將投入3、4千萬元投資球隊，目前鳳山體育館還在進行抗震補強工程，完工後將作為球隊訓練及比賽基地，重要賽事則希望透過市府資源協調，在漢神巨蛋體育館舉辦，提供球迷更好的觀賽環境。
許文宗表示，希望未來能與九太科技籃球隊共同提升高雄的籃球運動，推動籃球基層教育、培育優秀選手、出席高雄活動及形象代言等，達到運動產業、城市行銷等效益，未來也能有更多SBL賽事在高雄舉辦，讓球迷欣賞精彩的籃球賽事。
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