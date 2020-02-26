藥局人力不足 黃偉哲促志工支援包口罩

口罩實名制度造成社區健保藥局工作負荷加重，台南市長黃偉哲日前承諾協助動員志工到藥局包口罩，今天前往藥局視察並慰問志工及藥師，對他們表達感謝之意。

全國健保藥局從本月20日起每天配送400片成人口罩和200片兒童口罩供應民眾購買，以紓解開學及日常需求，第一線藥師人員日前反映人力不足問題，在黃偉哲的指示下，台南市社會局連結社區照顧關懷據點、佛光山南台別院、慈濟台南分會、台南市社區守望相助巡守大隊協助藥局支援現場人力，提升口罩實名制實施效能，解決藥局人力短絀困擾。

目前有25家藥局提出人力需求，已媒合20個社區照顧關懷據點、佛光山南台分院、慈濟台南分會，共40多名志工。

黃偉哲表示，親自走訪藥局體驗分裝口罩並目睹民眾排隊購買盛況，深刻體會第一線人員辛勞及承受的壓力，台南市約有500多家社區健保藥局，共同承擔此次新冠肺炎口罩配發任務，社區健保藥局藥師除了應付民眾日益增加的口罩需求，且因應開學，藥師公會也分派藥師到學校、社區做防疫宣導，業務執行相當吃力。

黃偉哲說，為了守護市民健康，市府各局處協力動員防疫工作，針對有人力需求的藥局連結志工資源，定時定點支援人力，共同為捍衛疫情盡心力。