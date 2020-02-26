做好防疫管理 台中日曜OUTLET特賣會無畏人潮聚集

台中市日曜天地OUTLET日前舉辦舉辦NIKE封場首購會時，一次擠進了2500名消費者，27日起他們瞄準228連假再次舉辦包含50大品牌的「NG鞋清倉特賣會」預料又將吸引更多消費。對此，日曜天地說，他們曾經矛盾過如何要把人潮聚集，又讓大家不因此受疫情影響，後來決定掌握好幾個防疫原則，且嚴格執行，終於順利辦了活動，也就不怕疫情來擾亂生意了。

日曜天地人員說，上次的封場會在6樓舉辦，空間400坪，貨物陳列區有200坪；他們很怕舉辦活動會讓疫情擴散，直到活動前都很擔心。後來，他們把所有窗戶都打開，而且要求每位進場者都必須戴口罩、量體溫和用酒精乾洗手，如果做不到就寧願不讓客人進場。

他們說，有客人未戴口罩要求放行，他們堅持必須戴上口罩才能進場，雖然曾一度僵持，但後來客人還是先離開，等去找了口罩戴上後才進場。這次品牌更多，相信吸引的人也會更多，他們一樣也會繼續堅持應有的防疫作為。

NG鞋清倉特賣會從27日起至3月23日，有native、SKECHERS、NIKE、Adidas、Dr. Martens、UGG、Timberland、PALLADIUM、Clarks等50大品牌、上萬雙鞋款，且全面下殺1折起，預期24天展售期、業績可望挑戰4100萬元。目前官方粉絲專頁已突破3000人搶領封場會入場序號，27日當天預估湧入破千名搶購人潮。

日曜天地強調，所謂的NG鞋大多是廠商在生產、運送及陳列時，在外觀上會有一些脫線、污漬、色差等瑕疵，但皆不影響鞋子功能。許多人對於有瑕疵的商品通常會擔心品質，為此他們在開賣前都特別邀請多位部落客實測過，值得考驗，也讓聽到消息的網友紛紛揪團要來挖寶。