快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣沒那麼臭了嗎？縣府將成立實驗室派「聞臭師」出任務

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣政府環保局實施夜鷹早鳥計畫，不定期稽查汙染，甚至出動無人機從空中稽查。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府環保局實施夜鷹早鳥計畫，不定期稽查汙染，甚至出動無人機從空中稽查。記者翁禎霞／攝影

屏東縣已經沒有那麼臭了嗎？屏東縣環保局平均每年接獲臭味陳情上千件，過去因異味官能測定都是委由高雄的民間業者協助，時間上緩不濟急，縣府將於今年8月成立異味官能測定實驗室，訓練至少15名「聞臭師」待命，曾經受訓成為聞臭師的環保局長顏幸苑表示，聞臭師出勤不能化妝、擦香水、更不能抽菸、吃大蒜，規定十分嚴格，去年縣府就針對畜牧場臭味開罰11件。

環保局長顏幸苑表示，異味是主觀感受，部分民眾對異味十分敏感，旺季的時候，平均一月陳情案件就可達300多件，有的是因畜牧場、工廠等臭味，也有的是因為受不了自助餐、便當店烹調的味道而陳情。

過去屏東縣的異味官能測定都是委由高雄的業者協助，一次必須出動6位聞臭師，每件費用在28000元到35000元不等，不過因在外縣市，時間上很難立即配合，縣府決定自行成立實驗室，並訓練聞臭師，以加強時效性。

顏幸苑說，目前國內僅新竹縣、台中市、高雄市等縣市有異味官能測定實驗室，今年8月屏東縣成立後，除了衛生局訓練15位「聞臭師」外，她也將要求環保局所有稽查員都接受採樣訓練，提高機動性，以降低民眾的疑慮。

以去年為例，環保局就送檢了約80件，其中有11家畜牧場因臭味問題遭開罰，另因臭味遭開罰的工廠也有10家。

除了臭味外，屏東縣長年飽受空汙之苦，不過經地方努力，去年已經沒有出現空氣品質的紅色警戒日，全年高汙染日也從106年的69站日降為42站日。

顏幸苑說，屏東縣因地形關係，有三分之二空汙來自縣外，但仍有三分之一是來自縣內汙染源，環保局從推動電動機車、取締農業廢棄物燃燒、實施夜鷹早鳥不定取締，已展現部分成果。

屏東縣政府環保局實施夜鷹早鳥計畫，不定期稽查汙染，去年空氣汙染已見改善。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣政府環保局實施夜鷹早鳥計畫，不定期稽查汙染，去年空氣汙染已見改善。圖／屏東縣環保局提供

屏東縣 牧場 衛生局

延伸閱讀

環署撤銷中火廢證 中市府批違法

中火機組許可證已到期 中市府預估明發8張展延許可

無人機專章將上路 屏縣趕辦3場說明會

環署撤中火處分 中市斥過界

相關新聞

屏東縣沒那麼臭了嗎？縣府將成立實驗室派「聞臭師」出任務

屏東縣已經沒有那麼臭了嗎？屏東縣環保局平均每年接獲臭味陳情上千件，過去因異味官能測定都是委由高雄的民間業者協助，時間上緩...

打擊不法 高市危害治安違建場所優先拆

為打擊不法，高雄市工務局表示，今年度仍將針對影響公安、治安違建優先強拆。其中針對警方提報屢遭查獲有色情違規場所，如涉有違...

甜度15度 高雄自然農法蜜棗開放採果

高雄蜜棗皮薄肉脆受市場好評，田寮女農朱雪美追求健康，採用草生栽培法與有機肥料栽種蜜棗，用心栽培的果品大又甜，甜度實測高達15度。朱雪美說，今年許多果園在過完年後才盛產，錯過送禮季節，目前蜜棗產量仍充足，夫妻兩老體力有限，即日起開放民眾入園採果。

內門宋江陣20周年／如期照辦

高雄內門宋江陣活動今年適逢創辦20周年，上周六盛大揭幕，展開一連串系列活動，29日起並有四場遶境活動，由於新冠肺炎疫情升高，台中大甲鎮南宮舉辦的媽祖遶境活動已引發爭議，內門宋江陣活動亦受關注，不過內門紫竹寺主委蔡昭德表示，內門遶境活動並未安排過夜，與鎮瀾宮性質不同，活動仍會繼續照辦。

防疫期間減少出門但要了解民意 他們改用線上民調

受新冠肺炎疫情影響，最近許多人或機構透過線上問卷來了解民情。財團法人商業發展研究院今天就發出線上問卷向企業調查受到這波疫...

碉堡砲台戰備大水池 高雄觀光局推左營大龜山軍事觀光

高雄市觀光局積極推動軍事觀光，局長邱俊龍希望左營蓮池潭畔的大龜山也整理出觀光路線，最近和壽山國家自然公園管理處洽談合作案...

無人機專章將上路 屏縣趕辦3場說明會

民用航空法遙控無人機專章將於今年3月31日施行，為使民眾了解遙控無人機後續相關規範，屏東縣政府交通旅遊處將於2月27日、...

新冠疫情發燒 內門宋江陣遶境活動仍將如期照辦

高雄內門宋江陣活動今年適逢創辦20周年，上周六盛大揭幕，展開一連串系列活動，29日起並有四場遶境活動，由於新冠肺炎疫情升...

左營地下道填平 3月7起機慢車禁行左營高架橋

高雄市交通局表示，為解決汽車與機車併行左營高架橋所帶來危險性，在左營地下道填平後，自3月7日起，實施機慢車禁行左營高架橋...

高雄長庚醫師PO真實案例 洗腎病患不遶境竟獲新生

大甲鎮南宮媽袓將繞境，醫界人士憂心成防疫破口，高雄長庚醫院腎臟科主任吳建興在臉書貼文，引用一名虔信媽袓的洗腎患者的心路歷...

高雄「美美」蜜棗開放採果 甜度實測15度

高雄蜜棗皮薄肉脆受市場好評，田寮女農朱雪美追求健康，採用草生栽培法與有機肥料栽種蜜棗，用心栽培的果品大又甜，甜度實測高達...

來高雄走走 擬辦賽馬嘉年華

高雄市長韓國瑜提出發展賽馬、賽車產業構想，新任運發局長許文宗昨表示，今年計畫舉辦「賽馬嘉年華」，拚城市行銷。高市府並邀馬來西亞歌手黃明志打造觀光主題曲《來高雄走走》MV，韓國瑜昨與黃同台，表示高雄有山有海有人情味，美食更是一絕，歡迎大家來高雄。

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。