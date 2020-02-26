屏東縣沒那麼臭了嗎？縣府將成立實驗室派「聞臭師」出任務

屏東縣已經沒有那麼臭了嗎？屏東縣環保局平均每年接獲臭味陳情上千件，過去因異味官能測定都是委由高雄的民間業者協助，時間上緩不濟急，縣府將於今年8月成立異味官能測定實驗室，訓練至少15名「聞臭師」待命，曾經受訓成為聞臭師的環保局長顏幸苑表示，聞臭師出勤不能化妝、擦香水、更不能抽菸、吃大蒜，規定十分嚴格，去年縣府就針對畜牧場臭味開罰11件。

環保局長顏幸苑表示，異味是主觀感受，部分民眾對異味十分敏感，旺季的時候，平均一月陳情案件就可達300多件，有的是因畜牧場、工廠等臭味，也有的是因為受不了自助餐、便當店烹調的味道而陳情。

過去屏東縣的異味官能測定都是委由高雄的業者協助，一次必須出動6位聞臭師，每件費用在28000元到35000元不等，不過因在外縣市，時間上很難立即配合，縣府決定自行成立實驗室，並訓練聞臭師，以加強時效性。

顏幸苑說，目前國內僅新竹縣、台中市、高雄市等縣市有異味官能測定實驗室，今年8月屏東縣成立後，除了衛生局訓練15位「聞臭師」外，她也將要求環保局所有稽查員都接受採樣訓練，提高機動性，以降低民眾的疑慮。

以去年為例，環保局就送檢了約80件，其中有11家畜牧場因臭味問題遭開罰，另因臭味遭開罰的工廠也有10家。

除了臭味外，屏東縣長年飽受空汙之苦，不過經地方努力，去年已經沒有出現空氣品質的紅色警戒日，全年高汙染日也從106年的69站日降為42站日。