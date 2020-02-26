打擊不法 高市危害治安違建場所優先拆

為打擊不法，高雄市工務局表示，今年度仍將針對影響公安、治安違建優先強拆。其中針對警方提報屢遭查獲有色情違規場所，如涉有違建，排入優先拆除，絕不寬貸。

高雄市工務局表示，今年初，工務局配合警察局強制拆除位於新興區一處暗藏色情及暴力的違建酒吧，該酒吧曾發生街頭暴力事件，業者多次改名另起爐灶，警察局報高雄市違建處理大隊拆除，除徹底夷為平地，也派員定時查察，避免業者再起爐灶。

工務局表示，為維護社會治安，針對警方提報屢遭查獲有色情違規場所，如有未符合使用分區，除斷水斷電、依法裁罰外，若再涉有違建，則排入優先拆除，以達除惡務盡。

高雄市違建處理大隊說，違建報拆平均每年超過500件以上，但因人力、經費有限，每年拆除經費約300萬元，自有拆除人力約3、40人，自有人力主要拆除小型違建，如需使用大型機具的大型拆除工程，則交外包處理，平均每年共拆除2、300件。