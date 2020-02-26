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南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

新冠肺炎登革熱防疫 高市府：超前部署

中央社 / 高雄26日電

因應新冠肺炎、流感及登革熱，高雄市長韓國瑜今天表示，高雄目前被這三大要素圍繞，市府第一時間就針對新冠肺炎開設一級指揮中心，超前部署、居安思危。

高雄市109年度第一次治安會報今天舉行，韓國瑜主持會議時除了強調治安對高雄的重要性，也提醒高雄目前被COVID-19（新冠肺炎）、流感及登革熱三大要素圍繞，唯有健康及安全的城市，才能號召海內外朋友前來高雄。

韓國瑜表示，今年過年期間左營區瑞豐夜市及果貿社區發生的暴力案件，經媒體報導後，引起社會大眾對高雄治安的關心，而警察在第一時間就迅速偵破案件，逮捕嫌犯到案，值得嘉勉。期許警察及消防未來能持續在治安及公共消防等方面繼續加油，攜手維護高雄形象。

韓國瑜指出，唯有治安良好才能讓民眾安居樂業，維持治安是第一要務，沒有安全就沒有一切，責成警察局研商強化治安作為，特別加強防制街頭暴力，以維護社會秩序及市民安全。

至於新冠肺炎等疫情，韓國瑜說，市府在第一時間就針對新冠肺炎開設一級指揮中心，從大年初一到現在都不敢鬆懈，目的是為了超前部署，居安思危，也針對每年的登革熱疫情提前做出因應，今年將以三民區做為示範區，做為打擊登革熱的重點區域，並逐步推廣到其他行政區。

不僅新冠肺炎、流感疫情嚴重，高雄市還有蠢蠢欲動的登革熱疫情，高市府已於12日在三民區舉辦「防登革熱日」誓師大會，韓國瑜並帶隊到金獅湖市場巡視及示範調配漂白水消毒防疫。金獅湖市場是去年本土登革熱群聚疫情擴大的起點，三民區共有37個本土病例，所以今年以此為防疫起點。

韓國瑜 登革熱 肺炎 新冠肺炎

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