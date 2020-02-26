唐振瑜擬拍金門爭烽人生 楊鎮浯盼為島嶼留紀錄

電影導演唐振瑜繼「落番」和「戰酒」後，計畫拍攝金門人東渡台灣的故事「爭烽」，完成「金門三部曲」。金門縣長楊鎮浯期待電影能完整呈現金門人生活面貌，為島嶼留下紀錄。

39年前在金門服役的唐振瑜，拍過70多部與金門相關的影像作品，其中電影「落番」和「戰酒」造成極大迴響，尤其「落番」令人感動，不少金門旅外僑親因而掀起返鄉熱潮。

唐振瑜今天在金門縣文化局長許正芳等人陪同下，到縣政府拜會楊鎮浯，尋求縣府對新作品的支持。楊鎮浯肯定「落番」和「戰酒」對金門本地和旅外鄉僑帶來的巨大影響，並期許電影作品不管是純文化訴求或與商業結合，一定要有配套措施，縣府會盡力配合，期待電影能為這個島嶼的生活方式，留下紀錄。

唐振瑜表示，2011年的「落番」搭起海外金門鄉親與故鄉的連結，讓很多未曾回過故鄉的鄉僑第一次踏上故土尋根，或是興修祖厝，更有人大方捐輸金門大學。

「戰酒」2014年上映，描述金門軍民在胡璉將軍帶領下，胼手胝足創造了舉世聞名的金門高粱酒。唐振瑜說，這部電影也孕育了金門高粱酒戰酒的誕生，電影在坎城發表時，成功行銷金門與金門高粱酒，這款酒也成為熱銷金酒品牌。

唐振瑜的新作「爭烽」，敘述金門人東渡台灣的歷史。唐振瑜說，當年鄭成功對抗清廷，自金門的料羅灣誓師東渡台灣，之後展開金門與台灣濃厚的血脈關聯；八二三砲戰爆發前，金門人以南洋為移民地；自1949年後，金門人的遷徒地開始轉以台灣為主。

唐振瑜計畫以劇情式紀錄片形式拍攝「爭烽」，呈現金門人在台灣的「爭烽人生」。其中包括，鄭成功東渡台灣，金門與台灣的血緣關係；帶領漢人遷居開發竹塹地區的王世傑、開台進士鄭用錫和開澎進士蔡廷蘭的故事。

另外，唐振瑜特別提到，電影中還將描繪八二三砲戰流亡學生在台灣流離顛沛寄居的苦難情景，以及搭乘俗稱「開口笑」登陸艇的坎坷經歷。唐振瑜說，影片完成後計畫推出開口笑的文創商品，行銷電影。

唐振瑜說，如果籌措預算順利，「爭烽」可望在7月開拍。