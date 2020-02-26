防堵新冠肺炎 高市促補習班落實戴口罩
北部傳出學童確診導致補習班人員受波及，高市府教育局今天重申並促密閉空間的補習班應落實戴口罩規定，並籲補習班配合防疫「五道防線」，包括健康監控等，防堵疫情擴大。
教育局今天指出，高雄市於1月31日邀高雄市補教協會、大型連鎖補習班系等業者研商防疫問題時就宣布要求補習班戴口罩規定；主要是補習班、兒童課後照顧服務中心多屬密閉空間，當時雖受到外界質疑，高雄市是秉持防疫就是要寧願多做一些的原則。
教育局長吳榕峯表示，除了補習班所有人員戴口罩，要補習班定時以漂白水做環境清潔消毒並紀錄，督促學生勤洗手、做好健康自主管理、張貼防疫宣導海報，配發口罩、酒精確實管控等，防疫要做到滴水不漏。
市府並要求補習班要配合落實防疫「五道防線」，健康監控、口罩配戴時機、手部衛生、環境管控與衛教宣導，並以「實地查訪」、「落實通報」、「有效宣導」與「資訊即傳」等策略全面防堵疫情。
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