防堵新冠肺炎 高市促補習班落實戴口罩

屏東恆春半島因獨特地理環境，又無工廠汙染，是全台罕見的淨土，在公部門及民間攜手努力下，有機和友善驗證面積去年達740公頃，較4年前成長3倍，幕後推手農糧署南區分署長姚志旺說，打造「有機半島」不是夢，落山風新商機悄然成形。

2020-02-25 23:19