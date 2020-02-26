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二二八連假台東訂房率亮眼 南橫馬拉松如期舉行

中央社 / 台東縣26日電

不受武漢肺炎疫情影響，3天的二二八連續假期，許多民眾安排到台東享受新鮮的空氣和泡湯，旅宿訂房率將近8成；另外，3月7日南橫超級馬拉松如期舉行。

台東縣長饒慶鈴今天上午視察台東縣消防局武漢肺炎防疫演練時透露，她接到許多訊息回報，二二八連續假期台東大型飯店的訂房率都超過8成。

饒慶鈴表示，再過2天就是連假，也是各級學校開學後的第一個連續假日，對防疫工作來說是另一個重要的考驗階段，因此，今天特地到消防局看緊急救護防疫工作的執行情形，她對於台東縣的防疫能力更有信心。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天接受記者電話訪問時表示，二二八連假飯店、旅店幾乎客滿，「只剩下總統套房」，民宿訂房率也都超過5成，預計這2天詢問率會再增加，許多外縣市民眾選擇來台東「清心養肺」。

另外，3月7日舉行「2020愛妳愛你第10屆南橫超級馬拉松」如期舉行。活動聯絡人傅祺育表示，目前已有2800人報名，但原先報名的16名中港澳人士將不會參加，主辦單位已經做好防疫措施，包括取消終點的餐點發放，還有休息區加大空間，路跑分3梯次減少人口密集壓力。

另外，也要求選手自律，做好防疫措施，如果有旅遊史，身體不適就不要參加。

傅祺育強調，會持續與相關單位組織合作，密切注意疫情發展及影響，並且研擬所有必要對策，如果疫情擴大，公部門有公告相關處置事宜，大會將按規定執行，目前還是維持正常舉行。

台東 疫情 訂房

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