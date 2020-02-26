李國修紀念作品 三人行不行5月金門首演

已故表演藝術家李國修編導的「三人行不行」，由演員阿喜、亮哲、林東緒超狂組合於5月23日在金門縣演藝廳演出唯一場，明天中午12時在兩廳院售票系統正式開賣。

金門縣文化局今天發布新聞稿表示，李國修編導的「三人行不行」，自1987年巡演至今已超過30年，這次是首次來到金門演出。由李國修嫡傳導演黃毓棠及演員亮哲共同成立的「亮棠文創」自2017年重新製作演出「三人行不行」，到基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄和澎湖等地巡迴演出超過50場。

5月將首次到金門演出的消息，讓不少劇迷立刻在臉書分享推薦。黃毓棠掛保證表示，「三人行不行」是一齣集聚魔力的經典喜劇，舞台上只有3名演員，但2男1女要瞬間切換演出30個角色，平均兩秒急速換角，絕對會讓台下觀眾笑到沒時間喘氣。

2020「三人行不行」金門場，27日中午12時在兩廳院售票系統、7-11、全家便利商店開賣，特惠最低票價只要新台幣100元，最高票價200元，歡迎金門觀眾一起感受李國修爆笑喜劇魅力。