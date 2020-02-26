反罷韓者燒紙錢詛咒 高市府：全神貫注在防疫

網路流傳一段反罷韓者燒紙錢詛咒Wecare高雄發起人尹立等影片。對此，高市府新聞局長鄭照新接受媒體訪問時說，目前市府全神貫注放在防疫工作上，沒有多餘精力回應政治性問題。

罷韓團體日前透露，尚有新台幣500萬元的財務缺口，反罷韓者拍攝熊熊烈火燃燒紙錢的畫面，旁白更不時喊著，「尹立啊，沒良心的罷韓團體，你們缺500萬元嗎？我都燒過去了。尹立啊、基進黨有沒有收到啊」。

鄭照新今天上午出席市府109年第1次治安會報後，對於媒體提問的相關反罷韓者燒紙錢詛咒回應，不同市民的彼此間意見，市府的觀點都是尊重。市府現在最重要的事情，就是推動防疫工作。

鄭照新表示，包括昨天開學的時候市長韓國瑜到學校，第一時間了解學校的相關防疫措施，是否可以讓家長能安心；下午又針對醫院因應疫情變動的措施，討論病房分流和分配，市府現在都把精力、全神貫注放在防疫工作上，沒有多餘精力去回應政治性的問題。

鄭照新表示，所以就算是有一分鐘、分心去回答政治性的問題，萬一因為這樣導致多一名學童受到感染，甚至是病情更加嚴重的話，「對我們來講晚上會睡不著覺」。

對於遭到反罷韓者以燒紙錢詛咒，尹立上午表示，自從推動罷韓後，他和罷韓團體都受到恐嚇威脅及詛咒，「所有攻擊到我為止，勿再詛咒高雄市和市民」。

尹立表示，罷免連署書突破51萬份之際，反罷韓者愈來愈焦慮，但不要製造仇恨對立，理性看待罷免公民權，維持民主素養。不要阻礙推動罷免行動。