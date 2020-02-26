防疫期間減少出門但要了解民意 他們改用線上民調

受新冠肺炎疫情影響，最近許多人或機構透過線上問卷來了解民情。財團法人商業發展研究院今天就發出線上問卷向企業調查受到這波疫情的衝擊，希望提供給政府做為因應決策的參考。高雄市議員陳致中在線上詢問大眾對大型宗教活動是否叫停的看法，高雄市議員高閔琳也用線上民調了解選民對政治人物最近少跑攤的意見。

財團法人商業發展研究院今天針對企業發出的線上問卷分為三大面向一、產業型態調查，二、疫情對公司行號的影響、三企業公司希望政府提供的政策支援。研究院請企業公司在3月1日之前回送問卷以供政府做相關決策的參考。

陳致中在臉書、Line中做的簡易線上調查，針對媽祖遶境這樣宗教活動，問大眾是「照常舉辦、媽祖會保佑」，還是「延期舉辦、以防萬一」。

高閔琳的「線上調查」，也是透過臉書和Line，請民眾告訴她，在此防疫期間對民代跑攤的看法，是該跑不跑、還是有限度跑？如何定義、界定跑與不跑的標準？管理跑與不跑的政策工具為何，需要立法嗎？有鼓勵或有罰責嗎？