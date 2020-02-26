碉堡砲台戰備大水池 高雄觀光局推左營大龜山軍事觀光
高雄市觀光局積極推動軍事觀光，局長邱俊龍希望左營蓮池潭畔的大龜山也整理出觀光路線，最近和壽山國家自然公園管理處洽談合作案，雙方都朝向增加高雄觀光資源的意願。
大、小龜山位在蓮池潭龍虎塔東面，小龜山緊鄰蓮池潭，大龜山要跨過勝利路，這兩處都歸壽山國家自然公園管理處管理，是國家級的自然公園場域。
壽山國家自然公園管理處詳查大龜山特色，不只在舊城牆內側，在眷村未拆遷時，山下就是群聚的眷村，山上有兩個大碉堡，還有一個屬於自來水公司、可儲存十萬噸水的大水池。「大水池可能有特殊用途，或許是戰備儲水。」管理處人員猜測，以大龜山的位置，難山上建置一個大的自來水池，應不是供應山下眷村居民飲用，是有特殊用途。
山上還砲台遺址，顯見昔日大龜山居高臨下的重要軍事地位。
邱俊龍和觀光局人員也到過大龜山實地勘查，認為碉堡、砲台遺址和大水池可以列為軍事觀光的一環，將進一步與壽山國家自然公園管理處洽談。
大龜山有木棧道連接山上觀景平台，是鄰近居民運動爬山的去處，因為靠眷村的南面山下有大片的公共停車場，可停放大型遊覽車，觀光局評估大龜山更有發展軍事觀光的價值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言