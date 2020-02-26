無人機專章將上路 屏縣趕辦3場說明會

民用航空法遙控無人機專章將於今年3月31日施行，為使民眾了解遙控無人機後續相關規範，屏東縣政府交通旅遊處將於2月27日、3月3日及3月5日分別在屏北、屏南及屏中等地區進行三場遙控無人機說明會，邀請有興趣的遙控無人機玩家及民眾一起參與討論。

縣府表示，目前縣內適合遙控無人機飛行的場域，目前仍在規畫中，由於民用航空法有遙控無人機的專章下月底就要公告施行，縣府希望透過說明會，廣泛蒐集各方意見，同時向外界說明可能開放的範圍。屏東縣目前傾向在屏北、屏中及屏南各規畫一處合法的無人機飛行場域。

屏東縣政府預定舉辦的無人機說明會，分別是： 屏北場： 2月27日上午10-12時縣府南棟301會議室。屏南場： 3月3日上午10-12時恆春鎮公所禮堂。屏中場： 3月5日上午10-12時潮州鎮公所第一會議室。

縣府說，後續屏東縣相關遙控無人機資訊，將會於屏縣府及縣府交通旅遊處網站（https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=2662691450185580）上公告周知，民眾如有操作遙控無人機相關疑問亦可電洽屏縣府交旅處(08-7320415-5110、5112)洽詢。