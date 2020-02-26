新冠疫情發燒 內門宋江陣遶境活動仍將如期照辦

高雄內門宋江陣活動今年適逢創辦20周年，上周六盛大揭幕，展開一連串系列活動，29日起並有四場遶境活動，由於新冠肺炎疫情升高，台中大甲鎮南宮舉辦的媽祖遶境活動已引發爭議，內門宋江陣活動亦受關注，不過內門紫竹寺主委蔡昭德表示，內門遶境活動並未安排過夜，與鎮瀾宮性質不同，活動仍會繼續照辦。

內門宋江陣自2月22日起舉辦至3月8日止，由石車龍陣、大埔宋江陣24個陣頭輪番在觀音佛祖前進行大會考，端出武術饗宴。2月29日、3月1、7、8日4天並將舉行「羅漢門迎佛祖」遶境活動，由宋江陣頭隨行護駕。

內門紫竹寺主委蔡昭德表示，今年內門宋江陣四場遶境活動，分兩個周末假日舉行，清早7點出門，晚間6點入廟，全程都在室外，也不過夜，與鎮南宮性質不同，加上近日高雄氣溫達卅多度，應沒問題。

他表示，廟方不過在宣導戴口罩或公共區域清潔消毒，都十分配合，未來四場遶境活動也會如期進行。