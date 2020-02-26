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左營地下道填平 3月7起機慢車禁行左營高架橋

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局表示，在左營地下道填平後，自3月7日起，實施機慢車禁行左營高架橋的交通措施，往來中華一路與翠華路的機車族，3月7日起禁行高架橋，須改行駛平面道路。交通局長鄭永祥(右二)日前到該路段視察。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局表示，在左營地下道填平後，自3月7日起，實施機慢車禁行左營高架橋的交通措施，往來中華一路與翠華路的機車族，3月7日起禁行高架橋，須改行駛平面道路。交通局長鄭永祥(右二)日前到該路段視察。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局表示，為解決汽車與機車併行左營高架橋所帶來危險性，在左營地下道填平後，自3月7日起，實施機慢車禁行左營高架橋的交通措施，往來中華一路與翠華路的機車族，3月7日起禁行高架橋，須改行駛平面道路，以減少左營高架橋混合車流而造成事故

交通局表示，左營地下道尚未填平前，汽機車往來中華一路與翠華路都需利用高架橋，該路型近90度大轉彎、汽機車混流危險性大，車禍時有所聞。

交通局長鄭永祥日前到該路段視察，他說，因應高雄市區鐵路地下化計畫，左營地下道已於去年5月完成填平工程並開放通車，恢復翠華路與中華一路的平面道路，但因左營高架橋路型設計包含近90度轉彎曲度段，不利機車行駛，且屢接獲民眾反映陸橋汽機車爭道問題，經評估，將實施汽、機慢車分流措施。

交通局表示，今年3月7日起，機車往來中華一路與翠華路，皆須行駛平面道路。

根據事故資料統計，左營高架橋年事故件數為6到7件，交通局說，未來機車與汽車分流，可有效降低事故風險，並已規畫翠華路往南左轉中華一路將開放機車直接左轉，配合前後路口號誌時制調整，並不影響機車族行車效率，呼籲用路人行經該路段，務必遵循現場標誌、標線及號誌指示通行，以策安全。

高架橋 事故 機車族

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