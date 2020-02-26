高雄長庚醫師PO真實案例 洗腎病患不遶境竟獲新生

大甲鎮南宮媽袓將繞境，醫界人士憂心成防疫破口，高雄長庚醫院腎臟科主任吳建興在臉書貼文，引用一名虔信媽袓的洗腎患者的心路歷程為例，指媽祖絕對不會為了遶境這個儀式，而讓祂深愛的信眾們身陷染疫險境。

吳建興主任表示，前陣子有名剛開始要透析的病人找他，表示要請一個禮拜的假參加神明生日遶境進香，這讓他十分苦惱，因為病患尿毒指數很高，再不透析就很危險，何況要參加這麼艱苦的一個儀式。因此勸她要好好跟神明請示，而他則希望病患能打消進香念頭。

就在請假的前二天，他告訴這名病患，神明一定是能夠感受她的誠心，體會她身體的狀況沒有辦法來進香，神明一定希望我們能健健康康的成為他的信徒，才能夠去關懷造福更多的人。

吳建興說，當時這名病患淚水在眼眶打轉，覺得是聽進去了！後來這名病患留下來，乖乖接受透析治療，日漸穩定。雖然她沒參加活動，但在透析後的兩個月，幸運地獲得腎臟移植的機會。他告訴這名病患，「因為妳很愛自己，接受我們醫療照護，神明賜給妳一個新的人生」。

吳建興表示，當醫生久了，越覺得神明會幫助醫師順著治療，保佑祂的信徒。目前，新冠肺炎造成嚴重威脅，遶境活動竟要如期展開，令人憂心。他相信，媽祖絕對不會為了繞境這個儀式，而讓祂深愛的信眾們身陷染疫險境。