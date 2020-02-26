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高雄「美美」蜜棗開放採果 甜度實測15度

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「美美棗子園」女主人朱雪美用心照顧果樹，手中的蜜棗幾乎外型似蘋果，口感卻與水梨相近。記者徐白櫻／攝影
「美美棗子園」女主人朱雪美用心照顧果樹，手中的蜜棗幾乎外型似蘋果，口感卻與水梨相近。記者徐白櫻／攝影

高雄蜜棗皮薄肉脆受市場好評，田寮女農朱雪美追求健康，採用草生栽培法與有機肥料栽種蜜棗，用心栽培的果品大又甜，甜度實測高達15度。朱雪美說，今年許多果園在過完年後才盛產，錯過送禮季節，目前蜜棗產量仍充足，夫妻兩老體力有限，即日起開放民眾入園採果。

高雄蜜棗分布在燕巢、大社、阿蓮與田寮一帶，今年產季延續至農曆年後，過年前蜜棗產量不多，年後價格實惠、品質優良。

田寮女農朱雪美今年70歲，栽種蜜棗超過20年，「美美棗子園」出產的蜜棗甜度高，口感與水梨相似，素有水梨蜜棗之稱。不過，美美棗園出產的蜜棗其實不是每粒都很美麗，部分果實表皮有小瑕疵，若賣給行口價格會被盤商壓低，所以市場拍賣價無法擠進前段班，賣相不佳的原因是因為女主人不想在棗子成長期噴灑農藥。

朱雪美說，受遺傳因子影響，家中兄弟姊妹都有過敏體質，吃錯東西會全身發癢難受，所以平常不吃加工食品。在此情況下，她特別重視食安問題，所以果園是草生栽培，平日不噴灑除草劑，且以魚精、海草精與牛奶等有機肥料照顧蜜棗，成本比較高，賣相卻比慣行農法的果品差一點。

朱雪美與先生合力照顧7分地棗園，主要栽種雪蜜與珍蜜兩品種，過完年後是珍蜜產季，在果園內採棗實測，甜度高達15度。朱雪美說，果園採收期約還有二周左右，歡迎民眾直接到果園自採鮮果，她的棗園位在田寮區南安聖母宮旁，可撥打（07）6381935或0911-006908預約採果。

「美美子棗園內的蜜棗結實累累，目前仍在採收中的蜜棗品種是珍蜜。記者徐白櫻／攝影
「美美子棗園內的蜜棗結實累累，目前仍在採收中的蜜棗品種是珍蜜。記者徐白櫻／攝影
棗園男主人隨手拿起一粒蜜棗測試甜度，甜度為15度。記者徐白櫻／攝影
棗園男主人隨手拿起一粒蜜棗測試甜度，甜度為15度。記者徐白櫻／攝影

食安 夫妻

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