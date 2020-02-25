醫院衛材飆漲 屏基自製防護面罩

疫情升溫，醫院防護跟著升級，防護衣等衛生材料也跟著漲價，屏東基督教醫院透露，簡易防護衣一件原本只要20元，因為用量太大，加上材料從大陸進口，近日一件漲到180元，防護面罩單價也要80元，屏東基督教醫院自製防護面罩，一片空白投影片加上雙面膠及鬆緊帶，成本不到10元，減少衛材耗損。

除衛材漲價外，因疫情嚴峻，有民眾心情恐慌，到醫院要求主動篩檢，也讓各醫院頗為困擾。高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強說，日前有計程車司機因為載到不斷咳嗽的客人，跑到急診要求篩檢，醫護人員告訴他第一時間不可能驗出病毒，要他先回家休息，勤洗手、戴好口罩，出現發燒或呼吸道症狀再就醫。

各醫院最近感受到部分衛材飆漲壓力，簡易防護衣從20元漲到180元，讓醫院最感吃力，南部某醫學中心說，醫院隔離衣與防護衣用量大，疫情爆發前已有足夠備量，最近採購價格出現波動，包括面罩、隔離衣和防護衣等，漲幅約3至5倍，且要求現金交易。 疫情升溫，醫院衛材跟著飆漲，屏東基督教醫院利用空白投影片自製簡易防護面罩。 記者翁禎霞／攝影

據了解，簡易防護衣過去主要從大陸進口，如今受封城等因素影響，進口多少受波及，過去是販售衛材的業務到醫院推銷，現在是醫院猛打電話追業務。

高雄長庚醫院說，院內防疫物資目前還充裕，統一由長庚醫療體系採購，不致有價格大幅浮動情事。義大醫院則表示，醫院志工會協助自製簡單的防護物品，也減少開支。