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高市防疫 負壓隔離房分段清空
新冠肺炎疫情風暴未歇，高雄市長韓國瑜昨主持「指定隔離醫院減災分流應變協調會議」，會後由衛生局長林立人偕同各醫院代表對外說明，林立人表示，因應未來疫情可能發展，高市目前12家醫院有164間負壓隔離病房，將分四階段清空，將原本收治的結核病友轉往其他病房，以做更有效運用。
林立人說，已要求各醫院準備好，提出挪空、清空計畫，採取「風險分級」概念，風險高的安置在負壓隔離病房，風險低的患者轉往其他病房照顧，屆時有需要啟動，就不會慌亂，要照顧其他核心的重症病友，發揮醫院的醫療責任與角色。
韓國瑜主持應變協調會議
此外，未來若爆發社區傳播，有些市民沒有旅遊史或接觸史，在現階段圍堵策略下，可能更難進行風險分級；衛生局將設置社區診療站，在可能的社區傳播過程中，有發燒症狀的市民可以到社區醫院就診、採檢，再轉往可以做檢驗的醫院，做好初步風險的分級或相關治療。
指示防疫工作要提前沙盤推演、超前部署 將可能傷害降至最低
林立人說，市長韓國瑜指示，高雄市身為一級開設城市，相關防疫工作要提前沙盤推演、超前部署，將可能發生的傷害降至最低。
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