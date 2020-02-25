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綠營前立委梁牧養「摃上」潘孟安 屏縣府：一定提告

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
民進黨前立委梁牧養今在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」準備廣發上萬份，梁牧養並預告要繼續爆潘孟安的料。記者翁禎霞／攝影
民進黨前立委梁牧養今在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」準備廣發上萬份，梁牧養並預告要繼續爆潘孟安的料。記者翁禎霞／攝影

民進黨前立委梁牧養在屏東車城經營的馬場遭取締，107年又因土地租約到期，與新地主衍生糾紛，雙方鬧上法院，梁牧養質疑縣府是圖利財團「查水表」，今在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」準備廣發上萬份，梁牧養並預告要繼續爆潘孟安的料；屏東縣政府今天下午火速回應，強調一定提告。

前立委梁牧養在車城經營馬場16年餘，土地租約原至107年底到期，不過106年原地主卻將將土地出售，梁牧養懷疑新地主是某媒體界大亨找來的人頭，並質疑自己的馬場屢次遭縣府開單告發，都是潘孟安勾結財團的結果。

今天他在屏東市成立辦公室，外界還以為他要選舉，不過梁牧養自己跳出來說，是看不下去政商勾結，接下來絕對有「核彈級的爆料」。在今天推出的「火大爆報」中，梁牧養即點明連潘孟安在立委任內的座車都是財團提供，連現在四重溪準備畫定休閒農業區都與財團有關。

屏東縣政府下午立即開記者會對外澄清，縣府發言人黃建嘉回應一切指控都是子虛烏有，目前已委由律師蒐集資料，一定提告加重誹謗。黃建嘉指出，「火大爆報」文中指稱潘孟安擔任立委期間長期由財團提供座車，完全沒有此事，子虛烏有。

另外，縣府也大陣仗找來相關局處回應，縣府是於108年5月間接獲檢舉，指車城鄉興統段8筆土地地號非法經營「悠客馬場渡假村」，縣府由交通旅遊處、城鄉發展處、地政處、農業處、水利處等單位進行聯合稽查，發現「悠客馬場渡假村」除了涉嫌違法經營旅宿外，並涉及違章建築、違法設置農業（畜牧）設施、水土保持法、違反商業登記法、違反動保法等，均依法裁罰及要求限期改善，但業者迄未繳納行政罰鍰，有的仍在訴願，現仍由縣府各單位處理中。

至於四重溪計畫申請休閒農業區，縣府說，縣府是自104年起籌設四重溪休閒農業區，主要評估當地有溫泉觀光及洋蔥、黑豆、紅龍果等豐富農業資源，適合發展休閒農業，去年送農委會審議迄今，目前尚未審定，也沒有提升建蔽率等問題，對方指控是混淆視聽。

屏東縣政府今天下午火速回應梁牧養的指控，並強調一定提告。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府今天下午火速回應梁牧養的指控，並強調一定提告。記者翁禎霞／攝影
民進黨前立委梁牧養今在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」準備廣發上萬份，辦公室一成立，還有人以為「要選舉了」。記者翁禎霞／攝影
民進黨前立委梁牧養今在屏東市成立「好屏東公共論壇」辦公室，同時推出「火大爆報」準備廣發上萬份，辦公室一成立，還有人以為「要選舉了」。記者翁禎霞／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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