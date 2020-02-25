高師大港澳生完成居家檢疫出關 校長送蘋果永保安康卡
高雄師範大學14名住在學校宿舍的港澳生，天天順利完成14天居家檢疫。校長吳連賞與師長們，一起到燕巢校區文萃樓，開門迎接完成居家檢疫的港澳生，並送上象徵「平安」的蘋果和永保安康卡，讓終於能走出戶外的港澳生覺得很窩心。
高師大校長吳連賞、教務長唐硯漁、學務長方德隆、總務長蔡俊賢、圖資處長余遠澤、校安執行長鄂見智、國際處組長孫祖玉、衛保組長陳貞秀、生輔組長李德彥及護理師趙芹慧，今天一起去接居家檢疫的港澳生出門。
每天數著饅頭的港澳生，興奮期待今天的出關日，一早起床後就開始整理、打包行李。護理師趙芹慧上午逐一為每名港澳生量體溫，體溫正常的同學一個個下樓，戴著口罩走出宿舍。吳連賞親切的跟同學打招呼，並逐一送上象徵平安的蘋果及永保安康的祝福卡片。
吳連賞說，同學們辛苦了！大家都能依照政府的防疫規定，待在文萃樓居家檢疫14天，真的不簡單，這段期間沒有人違規。完成居家檢疫後，仍有幾件事情要提醒，包含結束居家檢疫14天後，可用居留證自行購買口罩，非必要還是避免外出，外出時務必全程戴口罩，與他人交談時，請戴上外科口罩並儘可能保持1公尺以上距離、養成勤洗手習慣。學校護理師或相關師長，會持續對港澳生的健康關懷或調查，請記得仍要維持14天的自主健康管理。
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