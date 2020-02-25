杉林農會出現首位女性總幹事 吳惠珍坦言任重道遠

高雄市杉林區農會總幹事吳俊德屆齡退休，保險部主任吳惠珍取得候聘資格。今天上午，杉林農會召開臨時理事會，全體理事無異議通過聘任案，吳俊德將工作象徵性交接給吳惠珍，期勉杉林農會史上首位女性總幹事帶領農民開拓新局。

吳俊德是連任3屆的農會資深總幹事，去年12月屆齡退休，職缺由保險部主任吳惠珍代理。杉林農會指出，吳惠珍現年51歲，民國78年進入農會服務，歷任推廣股、供銷部與保險部等部門歷練，年資滿30年；2月11日通過農委會面試，取得總幹事遴聘資格。

吳惠珍農會資歷完整，領導理念獲得全體理事認同，聘任案無異議通過，隨即舉辦交接儀式。地方人士說，吳是旗美地區繼六龜農會總幹事邱蘭英之後的第二位女性總幹事，能力受肯定。

吳惠珍表示，她從出生至長大成人，工作、結婚、生子，從未離開家鄉，以身為杉林子弟為榮。

「總幹事是重擔，壓力很大」吳惠珍說，日後會朝穩健發展、開源節流方向帶領農會前進，除招牌南瓜、木瓜與苦瓜等瓜類農產品外，未來也會發展蜂蜜產業，配合政府農委政策，鼓勵更多青農返鄉傳承，創造農民賺錢環境。