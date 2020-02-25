金門開學首日 共7人發燒、嘔吐、居家檢疫請假

今天是開學日，金門縣府針對各校防疫工作繃緊神經，經縣府統計，共有7名學生因發燒、嘔吐、居家檢疫等狀況請假在家，其中包括4名幼生、2名小學生、1名國中生；另有5名學生因滯留中國大陸請假。

金門縣府教育處統計，4名幼生請假，包括自主健康管理2人、韓國返國居家檢疫1人、另1人發燒由家人帶回；2名小學生請假，包括1人嘔吐、1人腸胃炎；1名國中生疑似感冒，由家長帶回。

教育處表示，月初已邀集各中小學校長、防疫專業人員召開防疫會議，要求幼兒園及中小學成立防疫小組，校園全面清潔消毒，開學後更要落實師生體溫量測、衛教宣導以及疫情通報機制等；並在教育處網站、「教育fun學趣」臉書粉專等管道公布「新冠肺炎Q&A」，以增進親師生對於疾病的了解。

金門縣長楊鎮浯要求縣府團隊先行準備2萬片備用口罩，提供高級中等以下學校教職員工生備用，未來將視後續購置數量再發放給學校。教育處表示，縣府也積極採購額溫槍、酒精、消毒設備供學校使用，環保局與鄉鎮公所也在開學前完成所有校園消毒工作。

教育處指出，為迎接開學，成立校內防疫專責小組並召開防疫小組會議，研擬各階段事務與工作進度表，充實防疫物資，進行防疫宣導、校園全面消毒等工作；開學後嚴格執行體溫量測、落實衛教課程與宣導等作為，以提供家長放心、學生安心的求學環境。