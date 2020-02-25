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澎湖加強港口防疫 台華輪旅客須量體溫才下船

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
澎湖縣政府加強港口防疫，決定台華輪旅客進入澎湖須量體溫才能下船。圖／聯合報系資料照片
澎湖縣政府加強港口防疫，決定台華輪旅客進入澎湖須量體溫才能下船。圖／聯合報系資料照片

澎湖縣政府防範新冠肺炎進入澎湖，今天防疫會議決定，旅客搭乘台華輪進澎湖，必須先在2樓船艙量過體溫，確定沒發燒，才能到1樓船艙取車、下船 。

澎湖縣政府今天表示，台華輪肩負澎湖往來高雄航線，最大載客量1150人，船艙空間寬敞可讓大客車、貨車、轎車、機車上船，但人車同一通道下船，可能阻礙檢疫動線。

澎湖縣長賴峰偉昨天下午視察馬公港，瞭解台華輪碼頭「居家檢疫報到站」作業，發現下船出口人車擁擠，不利檢疫工作，才要求重新檢討防疫動線，必要時由警方支援人力到港口檢疫。

防疫會議討論後，決定在台華輪2樓往1樓船艙，設置紅外線體溫感測器，當台華輪停靠碼頭後，便廣播請旅客統一至1樓船艙下船，方便檢疫人員量體溫，旅客通過檢測，才能下樓取車、下船。

另外，馬公往來嘉義縣布袋航線，訂3月中旬開航，澎湖縣政府認為，船舶靠泊的碼頭分散，可能成為「防疫隱憂」，縣長賴峰偉已指示澎湖縣警局，邀集相關單位研議檢疫動線，衛生局將視需求，增購紅外線體溫測量儀，加強港口檢疫工作。

澎湖 碼頭

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