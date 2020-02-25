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新冠肺炎衝擊「攏無團」 旅行業坐困愁城憂倒閉潮

聯合報 / 記者王昭月羅紹平蔡孟妤蔡容喬／高雄即時報導
受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊業慘澹經營，但不少無團可帶的領隊導遊，趁機參加研習團，增進職能，中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，增進職能，自立自強。圖／讀者提供
受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊業慘澹經營，但不少無團可帶的領隊導遊，趁機參加研習團，增進職能，中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，增進職能，自立自強。圖／讀者提供

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良評估，與17年前的SARS疫情相較，這波疫情對經濟的傷害更重，旅行業也更慘，現在是「坐困愁城」，各家旅行社沒團可接，不知道還能撐多久，若短期內無法好轉，恐有一波倒閉潮、裁員潮。學者則建議，領隊、導遊把握這段時間增強專業職能，保持競爭力。

「現在都沒團了啊！」吳盈良說，這是很嚴重的課題，比SARS還嚴重，台灣出國旅客中，東南北亞、中國大陸占8至8成5，現在都沒團可接了；歐美長程線只占1、2成，如今義大利旅遊升至第二級警示，影響民眾前往歐美意願，讓本來量已不多的長程線也受衝擊。

吳盈良嘆，旅行業現在可說是「坐困愁城」，旅行社沒團可接，領隊可能是現有職員，還有基本薪水，但很多也開始放無薪假了，導遊則多是約聘，沒有帶團等於沒有收入。

吳盈良說，SARS是發燒才會傳染，但新冠肺炎是沒有發燒就會傳染了，SARS當時日、韓、郵輪都還沒有禁止或嚴格管制觀光，但這次幾乎全部淪陷，很多旅行社已開始放無薪假或裁員，不知道還能撐多久，他悲觀認為，不久之後可能會出現一波旅行社倒閉潮、裁員潮。

不少領隊導遊無團可帶，醞釀轉職，樹德科技大學休閒事業管理系副教授楊志中認為，受影響的領隊、導遊中不乏業界資深人力，貿然轉職，日後景氣復甦時要再回頭，可能已被卡位，形成人才浪費。

他建議，這段期間，領隊導遊不妨多參加在職訓練，增強專業職能，政府紓困方案中，應列入給付生活津貼式的職訓，協助減少經濟衝擊，度過這波寒冬。領隊、導遊也可趁此時間，學習第二專長，避免本業受影響時，沒有其他轉進的空間，生活陷入困頓。

他也提醒，領隊、導遊屬自由業，領有證照且投入業界工作者約僅2成，紓困補助方案應以線上導遊、領隊為限，較合乎公平原則。

中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，認識穆斯林教規。圖／讀者提供
中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，認識穆斯林教規。圖／讀者提供
中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，認識穆斯林教規。圖／讀者提供
中華民觀光領隊協會今天舉辦高雄清真寺參訪研習活動，認識穆斯林教規。圖／讀者提供

導遊 旅行社 SARS

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