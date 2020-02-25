花2500元可買到5千元！金門將發「振興券」刺激消費

新冠肺炎疫情影響，小三通暫緩導致觀光受衝擊，金門縣政府推出「紓困救急」、「刺激消費」及「產業輔導升級」3方案，預估投入新台幣10億元。金門縣長楊鎮浯表示，初步將發行「振興券」，價格大約在2千元到2千5百元左右，縣民購買振興券，縣府會加碼同等金額，用加乘效果刺激消費，振興券預算編列上限預計3.5億元，細節研議中，近期會再公布。

金門縣府表示，由於目前尚在「疫情中」，將陸續推動「紓困救急」6措施，其中包括提供貸款及利息補貼、提供職訓及津貼、減租或延租、辦理行銷推介、地方稅延期分期繳納、加速公共建設。

等到疫情結束後，金門縣府將會再推出「刺激消費」3大措施，包括推出「1+1振興券」與「觀光消費券」；舉辦大型活動；辦理攬客獎助。其中「振興卷」部分，是供設籍金門縣的民眾購置，縣府同時搭贈同等金額的票券，讓民眾持券到地區商家消費。

楊鎮浯說明，目前規畫發放金額將落在2千元至2千5百元間，若以金門地區目前設籍人口數14萬人計算，每人最高可購置振興券金額為2千5百元，公務預算預計最高支出3.5億元，預估可帶動至少7億以上的消費產能；至於消費券部分，將會向中央爭取離島地區加碼補助，刺激旅客到金門消費。

至於振興券可消費的商家範圍，楊鎮浯表示，目前規畫列入地區傳統及中小型商家，若此次振興券的運作模式成功，可用此運作模式，再輔導傳統商家組織整合。

縣府表示，各項措施細部執行內容已規畫中，各項措施所需經費，將循預算「移緩濟急」原則先行辦理；其次尋求中央加碼補助；最後，再循預算程序，辦理預算追加，相信結合中央及地方資源，將帶領地區產業渡過難關。