屏東撲殺3萬土雞 今年以來禽流感已3例

屏東縣新埤鄉1處土雞場本月20日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，昨天經試驗所確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺土雞30174隻，這已是今年以來屏東縣撲殺的第3場禽場，禽流感疫情再受關注。

動物防疫所表示，除了完成撲殺外，縣府也督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

根據農委會統計，至2月中旬，今年以來全國高病原禽流感病例已有17例，不過近來氣溫不穩定，屏東縣又再添1例，累計撲殺禽場已有3場，業者大感無奈。

動物防疫所建議養禽業者，因土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前人車進出頻率，並加強養禽場生物安全防範措施，以降低發病機率。