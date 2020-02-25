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影／醫護防護衛材跟著漲 屏基拿投影片自製防護面罩
疫情升溫，醫院防護跟著升級，但防護衣等衛生材料也跟著漲價，屏東基督教醫院透露，簡易防護衣一件原本只要20元，但因為用量太大加上材料得從大陸進口，現在一件漲到180元，防護面罩一個就要80元，醫院只好自己動手作，一片空白投影片加上雙面膠及鬆緊帶，就是醫護人員的防護面罩。
據了解，簡易防護衣過去主要從大陸進口，如今受封城等因素影響，進口多少受波及，使得防護衣價格飆漲數倍，據醫院說，過去是販售衛材的業務天天到醫院推銷，現在是醫院猛打電話追業務，受疫情影響，「已不可日而語」。
也因為衛材一再飆漲，各醫院各有辦法，屏東基督教醫院是自行製作防護面罩，在SARS期間，醫院就曾利用空白投影片加雙面膠及鬆緊帶，就是曾防護面罩，這一套製作流程這次再度派上用場，院方說，防護面罩一個就要80元，自行製作一個成本不到10元，大大減少衛材耗損。
這些防護衛材通常用於負壓隔離病房及疑似病例篩檢上，偏偏最近疫情升溫，很多民眾太過恐慌，緊張得到醫院要求主動篩檢，這也讓醫院頗為困擾，屏東基督教醫院就曾一天之內接獲7件要求篩檢的個案。醫院重申，目前篩檢對象仍是以有症狀、有明確旅遊史、接觸史為主，民眾勿需恐慌。
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