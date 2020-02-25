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南迴改新隧道命名僵持不下 一邊一個名稱搞定

聯合報 / 記者潘欣中尤聰光／即時報導
橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改新隧道名稱，2鄉對命名各有堅持，日前開會達成折衷協議，雙方同意屏東端為草埔隧道，台東端為森永隧道，公路總局的官方名稱為草埔森永隧道。記者潘欣中／攝影
橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改新隧道名稱，2鄉對命名各有堅持，日前開會達成折衷協議，雙方同意屏東端為草埔隧道，台東端為森永隧道，公路總局的官方名稱為草埔森永隧道。記者潘欣中／攝影

橫跨台東縣達仁鄉和屏東縣獅子鄉的南迴改在去年12月23日通車，因2鄉對公路總局所用的草埔隧道名稱各有堅持，通車前召開兩次協調會因雙方僵持不下無結果；獅子鄉長周英傑日前開會前呼籲「排灣族人不要為此傷了和氣」，最後達成在屏東端為草埔隧道，台東端為森永隧道的折衷協議，官方名稱為草埔森永隧道，長達半年的名稱爭議終於搞定，公路局更是鬆了口氣。

南迴改橫越台東縣達仁鄉森永村和屏東縣獅子鄉草埔村的長4.6公里隧道，達仁鄉對公路局官方所用的草埔隧道名稱無台東元素大為不滿，在兩次協調會上，獅子鄉主張隧隧有四分之三在鄉境，安朔高架橋已使用台東地名，行控中心及通車典禮也在台東端，堅持延用官方名稱；達仁鄉堅持要有森永的台東元素，期間有人提出中性的排灣隧道，最後仍無共識；公路局上周再召開協調會，達成一邊一個名稱的協議，官方名稱為「二合一」的草埔森永隧道。

「這不算共識，只是各自主張被採納！」達仁鄉代表吳明忠說，屏東獅子鄉很堅持，達仁鄉也有自己的主張，公路總局當然希望以和為貴，所以建議出一邊一個隧道名，屏東北上台東方向叫草埔隧道，台東南下屏東方向稱森永隧道，獅子鄉沒意見，達仁鄉自然也沒意見；台東縣達仁鄉鄉長陳新輝表示，一邊一個名稱的結果雙方都能接受，也是公路單位所樂見，不然隧道都沒名稱也不好。

「真得沒什麼好吵的，兩鄉都是同血源的排灣族人，道路順暢平安才重要！」為讓隧道名稱爭議早日落幕，獅子鄉長周英傑多次到達仁鄉溝通，上周協調會前也勸在會前不斷勸說「不必為此事傷了和氣」，他說，兩鄉有許多聯姻或親屬等歷史關係，沒必要為了命名傷害感情，鄉親也同意隧道兩端各取各的名，公路局也尊重兩鄉的協議，皆大歡喜。

公路局一名主管說，公務單位編列工程養護預算時要有官方名稱，兩鄉對隧道名稱僵持不下，讓夾在中間的公路局很為難，只能暫時延用草埔隧道，雙方達成草埔森永隧道的官方名稱協議後，終於放下心中的大石頭，大家都笑了，至於隧道口一邊一個名稱，倒是首例。

台東 屏東縣 排灣族

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