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台韓職棒熱身傳動員學生捧場 高市府否認

中央社 / 記者程啟峰高雄25日電

韓國職棒KIWOOM英雄隊與中華職棒中信兄弟隊今天在高雄進行熱身賽，市長韓國瑜前往開球。傳出高市府動員部分學校學生到場捧場，韓國瑜未做回應，高市府則予以否認。

這場球賽下午在澄清湖球場舉行，韓國瑜下午由高雄市政府新聞局長鄭照新、新任運動發展局長許文宗等人陪同到場開球。

民進黨高雄市議員黃文益稍早在臉書貼文指，韓要去幫熱身賽開球，運發局透過教育局幫忙，動員高市五福、忠孝國中學校棒球隊員各40餘人，搭乘遊覽車去看球。有球員家長認為此刻不應動員學生去球場，恐怕有防疫風險，運發局才改口沒有強制性，質疑「是因韓要去開球，怕現場沒觀眾，才不顧學生防疫期間的安危嗎？」非常時期應該有非常做法吧，讓學生看電視轉播觀摩球賽，應該也可以吧。

英雄隊與中信兄弟隊進行交流賽，為即將開季的職棒賽事熱身，韓國瑜親自至現場為台韓球員加油，於開賽之前與英雄隊團長金致現互贈紀念品致意。韓國瑜開球後對此未置可否，面對媒體追問匆匆離去。

許文宗隨後接受媒體聯訪表示，KIWOOM英雄隊在韓國職棒是一軍聞名球隊，澄清湖球場難得有一軍球隊前來移地訓練跟比賽，所以安排職棒中信兄弟隊進行友誼賽切磋球技。訊息發布後，高市有棒球隊的相關學校獲悉後有意來觀摩，但因有不同的聲音，加上現在疫情影響，後來沒有成行。

鄭照新說，室外通風環境活動，防疫基本上做好勤洗手，還有量體溫即可，這方面目前為止，全國各縣市還沒有嚴令禁止現象，現場球賽屬室外通風環境，市府還是會沿用中央防疫標準。

今天這場賽事由中信兄弟迎戰KIWOOM英雄隊，現場觀眾寥寥無幾，戴口罩的不多，入場觀眾都需量測額溫，球場也宣導觀眾配合坐離至少一個座位看球。

運發局表示，KIWOOM英雄隊以往都到美國或是日本進行訓練，但常因天候因素無法練習，這次看上高雄的好天氣及便宜物價，而移師高雄春訓。KIWOOM英雄隊是KBO聯賽的第8支球隊，以首爾為主場，在KBO聯賽2019賽季獲得季後賽亞軍，陣中人氣球星有108年12強國手李政厚、107年MVP金河成及前大聯盟球星也是108年韓國職棒全壘打王朴炳鎬。

韓國瑜 中信 鄭照新

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