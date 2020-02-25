韓職英雄隊VS中信兄弟 韓國瑜開球秀韓語謝歐巴來春訓

澄清湖棒球場今年首度開放國外球隊移地訓練，韓國職業棒球KIWOOM英雄隊一軍至高雄進行春訓，第一階段隊內訓練在國慶青埔棒球場，第二階段移師澄清湖棒球場，並與中華職棒各球隊進行一連串交流賽。今天「韓國英雄」對上「中信兄弟」，市長韓國瑜賽前開球，歡迎更多國外球隊來台春訓。

KIWOOM英雄是去年韓國職棒亞軍球隊，實力堅強。市長韓國瑜在賽前問候英雄隊團長金致現，表示自己有許多韓國友人，並關心英雄隊在高雄春訓的飲食是否還習慣？英雄隊這次還特地從韓國帶了廚師來，烹煮韓式餐食，以解球員對家鄉口味的需求。金致現代表致贈紀念品，韓國瑜用韓語「감사합니다」道謝，希望韓隊年年都在高雄春訓。

韓國職棒一軍KIWOOM英雄隊，這次是透過國慶運動行銷公司連繫安排，到高雄進行春訓。第一階段隊內訓練是在國慶青埔棒球場，球員對於高雄人的熱情、飲食、氣候，與練球訓練的環境、設施及設備都很滿意；全隊2月21日移師澄清湖棒球場展開第二階段訓練，並與中華職棒各球隊進行一連串的交流賽。

高雄市運動發展局長許文宗指出，這次移地訓練是韓國職棒至高雄移地訓練的前哨站，為韓國其他職棒球隊至高雄移地訓練做了好的開始，為高雄市促進棒球交流外，也帶動運動觀光產業與春訓經濟的發展。