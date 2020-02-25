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韓職英雄隊VS中信兄弟 韓國瑜開球秀韓語謝歐巴來春訓
澄清湖棒球場今年首度開放國外球隊移地訓練，韓國職業棒球KIWOOM英雄隊一軍至高雄進行春訓，第一階段隊內訓練在國慶青埔棒球場，第二階段移師澄清湖棒球場，並與中華職棒各球隊進行一連串交流賽。今天「韓國英雄」對上「中信兄弟」，市長韓國瑜賽前開球，歡迎更多國外球隊來台春訓。
KIWOOM英雄是去年韓國職棒亞軍球隊，實力堅強。市長韓國瑜在賽前問候英雄隊團長金致現，表示自己有許多韓國友人，並關心英雄隊在高雄春訓的飲食是否還習慣？英雄隊這次還特地從韓國帶了廚師來，烹煮韓式餐食，以解球員對家鄉口味的需求。金致現代表致贈紀念品，韓國瑜用韓語「감사합니다」道謝，希望韓隊年年都在高雄春訓。
韓國職棒一軍KIWOOM英雄隊，這次是透過國慶運動行銷公司連繫安排，到高雄進行春訓。第一階段隊內訓練是在國慶青埔棒球場，球員對於高雄人的熱情、飲食、氣候，與練球訓練的環境、設施及設備都很滿意；全隊2月21日移師澄清湖棒球場展開第二階段訓練，並與中華職棒各球隊進行一連串的交流賽。
高雄市運動發展局長許文宗指出，這次移地訓練是韓國職棒至高雄移地訓練的前哨站，為韓國其他職棒球隊至高雄移地訓練做了好的開始，為高雄市促進棒球交流外，也帶動運動觀光產業與春訓經濟的發展。
英雄隊中有金河成、李政厚等球星，韓職與中職球隊對壘，也吸引了不少球迷到澄清湖棒球場觀賽。今天下午英雄VS中信兄弟，雙方實力相當，呈現鏖戰之勢，打到七局下半，英雄隊以2比1暫時領先。2月29日下午1點是英雄隊VS統一：3月2日下午1點英雄隊VS Rakuten（桃猿）；3月5日下午1點英雄隊VS統一。因應新冠肺炎疫情，請進場觀賽民眾配合相關防疫措施，自行戴口罩並配合現場人員量體溫、酒精消毒。
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