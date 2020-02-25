黃明志拍高雄觀光MV遲到 讓韓國瑜枯等50分

為重振低迷觀光，高雄市觀光局力邀馬來西亞知名音樂人黃明志，為高雄打造觀光主題曲「來高雄走走」，預定3月底正式發表，黃明志這兩天率製作團隊來高雄拍攝MV，以旅人視角帶觀眾遊遍高雄景點。今他在中央公園J cafe與市長韓國瑜舉行記者會，2點40分開始，韓國瑜2點25分就抵達，但黃明志3點14分才到，韓枯等近50分鐘。

黃明志先為遲到向現場來賓道歉，他表示，剛一路從崗山之眼飛車下來，在交通上有許多耽誤，拍了很多「稀奇古怪」的東西，他上網找了許多資料，也到現場勘景，「高雄有山有水有海有城市，覺得很好拍，希望能藉此推廣高雄觀光」。

黃明志還私心爆料說，自己在龍虎塔拍攝時，傳了張照片給媽媽，結果媽媽馬上回傳一張她和爸爸在龍虎塔前合照，當時他還在媽媽肚子裡，「所以我還沒出生前就來過高雄了！」

韓國瑜現場充當主持人訪問黃明志，來高雄拍攝印象最深刻、最感動的是什麼？黃明志說，他到茂林部落拍攝時，朋友都很熱情，韓問「大公主是不是20歲、二公主18歲？」黃明志好奇反問「您都認識喔？」

韓再問黃明志最喜歡高雄什麼美食？黃明志則說，有吃到司機大哥準備的白糖粿，拍得很累時吃到，「有很幸福的感覺」，才有力氣繼續拍攝下去。韓國瑜說，西方美食有米其林，高雄幾十家、上百家美食也希望能訂出一個標準，凸顯美食優點。