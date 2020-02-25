助弱勢澎湖囝仔一圓讀書夢 家扶中心籲「用愛補位」

澎湖縣國一女學生小美，母親中度智能障礙，家裡還有3個弟妹，一家生活困頓。開學前夕，她與弟妹們的學費是筆不小的負擔，讓年紀輕輕的她背負不少壓力，澎湖縣家扶中心為協助小美這類弱勢家庭學子，2月中旬起在馬公北辰市場農會大廳前舉辦「用愛補位」鼠來寶義賣會募集獎助學金，讓他們不致中斷學業。

家扶基金會2月初在全台家扶中心舉辦共63場「用愛補位」鼠來寶新春義賣活動，籌募基金，為弱勢孩子填補學習資源的空缺。澎湖縣家扶中心投入這項義賣助學工程，希望讓「澎湖囝仔」都能一 圓讀書夢，透過教育脫貧。

「孩子的教育不能等待」澎湖家扶中心主們蕭舜鴻說，澎湖家扶中心上半年獎助學金仍有頗大的缺口，但目前已撥款240萬5千元，讓280名學子受惠，後續仍會持續找尋助學人，並動用其他可彈性運用的捐款項目，支應弱勢學童開學所需。

獲扶助的國一女生小美，在單親家庭成長，一家5口生計都靠社福經費補助，開學前夕，學費又是一大負擔。不過懂事的小美反而認真向學，成績保持優異。

澎縣家扶中心表示，弱勢家庭子女透過學習，有機會翻轉貧窮。但他們在求學過程中，不免遇上經濟難關，社會大眾若能匯聚愛心，掏出口袋零錢，就能幫助弱勢兒少們安心求學。市場攤販熱情響應