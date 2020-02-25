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南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

未理會跳船潮壓力 高市環保局長：技術專業出發

中央社 / 高雄25日電

高雄市運動發展局長許文宗及環保局長王玨今天宣誓就職，面對媒體市府團隊「跳船潮」，王玨說，會在技術、專業上努力，帶領同仁齊心同力一起為高雄市各方面環境改善做努力。

許文宗及王玨在市政會議上宣誓就職，兩人會後接受媒體聯訪，對於有市議員指市府團隊出現「跳船潮」，還有罷韓團體的壓力，未來要如何堅持下去？

王玨表示，自己是學工程出身，有工程師的特質，會在技術及專業上努力並結合市民的支持，帶領同仁齊心同力一起為高雄市各方面環境努力。

許文宗被問到是否會落實市長韓國瑜政見有關賽馬及賽車政見。他說，去年市府有推動賽馬活動份，也辦過賽馬錦標賽、賽馬研討會，今年規劃辦理賽馬嘉年華會。

至於賽車部分，市府去年有辦過相關研究及評估，並成功在世運主場館附近辦過直線賽車，所以評估若不受這次武漢肺炎疫情影響，會繼續再辦理這項賽車。

有關韓國瑜去年在新加坡簽訂V8賽車MOU備忘錄相關進度一事，許文宗表示會去了解；並持續推動電競活動。另外，他也提出要提供良好場館、活化體育場館、培育競技人才等都是未來努力方向。

許文宗出身教育界，曾任中正高中、新莊高中、楠梓高中校長，高雄市政府教育局督學、科長、主任秘書。王玨是台灣大學環境工程學研究所碩士，過去陳菊擔任市長時曾任高雄市環保局副局長、市府參議兼市府工程進度及品質查核中心主任。

高雄市 韓國瑜 疫情

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