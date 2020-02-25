Cheers大學辦學績效互評 正修蟬連TOP20

Cheers雜誌舉辦大學辦學績效互評，由全國148所大專院院校長相互推薦心目中辦學績優大學，位在南台灣的正修科大連續兩年進入前20強，校長龔瑞璋今天北上領獎，他謙虛地表示，不能以此自滿，還要精益求精。

Cheers雜誌今年針對148所大專院校進行問卷調查，收回129所學校資料進行評比，今天舉辦辦學績效卓越獎TOP20頒獎典禮，正修科大再連莊。

北上領獎的校長龔瑞璋，將榮耀歸給師生群策群力。他說，這次正修科大蟬連辦學績效TOP20，主要是工具機產學研發能量獲青睞。

龔瑞璋表示，教育部特斥資5150萬在正修設置CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地，是全國唯一整合工具機組裝、調校、切削應用、產品品質控制及遠端加工資訊監控的先進製造示範工場，其中造價1500萬的「五軸加減法複合工具機」，整合線上掃描、金屬粉末3D列印等技術，可修復國防航太產業葉片等元件。

龔瑞璋並表示，正修科大也榮獲教育部典範科技大學，107年獲教育部高等教育深耕計畫補助1億6千百多萬元，規畫出4大主軸、17分項計畫及50個執行方案，學校辦學強調「創新．跨域．不設限」，強化學生專業知識與實務技能，讓學生進入產業能無縫接軌，同時走向國際化。但不論在產學合作、系所評鑑、師資培育，都由全體師生及校友共同努力，才達到成效。