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金門擬推振興券 刺激消費兼顧產業升級

中央社 / 金門縣25日電

金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府計劃提出「振興券」刺激消費、振興地方經濟；民眾購買振興券，縣府加碼相對金額，達到加乘效果，預計編列新台幣3.5億預算，盼發揮10億效益。

2019新型冠狀病毒疫情遲遲未退燒，小三通暫停等等措施，讓以觀光立縣的金門業者叫苦連天，景氣幾乎可以用「百業蕭條」形容。昨天與觀光旅遊產業業者座談，拋出「消費券」構想後，楊鎮浯今天進一步提出「振興券」計畫。

楊鎮浯召開臨時記者會表示，振興券計劃在疫情告一段落後推出，初步規劃每張振興券單價2000到2500元，民眾購買一張振興券，縣府就加碼同等金額，產生加乘效果。

楊鎮浯表示，以金門戶籍人口14萬估算，大約需要編列3.5億預算，可達到7億效果，加上帶動周遭產業，可望產生10億元的市場流通。他說，振興券發放以縣為為主，實施對象以在地商家、中小企業為主，透過振興券幫助業者度過難關。

除了刺激消費，振興地方經濟，楊鎮浯說，由於連鎖量販店近年入駐金門，振興券另一功能在於後續輔導產業升級，提升產業競爭力，也就是說，疫情過後，縣府不再加碼振興券，但是鼓勵公部門購買振興券，持續刺激消費。相關細節辦法還在研擬中，預計2週內提出，送縣議會審議。

楊鎮浯說，因應疫情，縣府擬訂系列紓困方案，在第一階段的疫情中，以紓困為主，包括稅率補貼、公部門租約延長、以訓代賑等；振興券、輔導產業升級是第二、第三階段。也就是利用疫情這個危機，成為地方產業升級的契機。

疫情 楊鎮浯 金門

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