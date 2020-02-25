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再見！龍貓巴士 下月起不再穿梭美濃街頭
高雄美濃首創庄頭巴士，5年來穿梭大街小巷運送阿公、阿婆看病或買菜，鮮黃色公車穿梭綠色隧道形成美麗畫面，神似日本卡通《龍貓》場景，所以庄頭巴士被鄉親封為「龍貓巴士」。可惜漢程客運公車合約月底到期，下月起改由高雄客運公司提供服務，龍貓巴士即將從美濃街景消失。
美濃幅員廣大，許多偏遠長輩外出不易，5年前交通部還沒推動「公車式小黃」，美濃區公所運用水資源回饋基金推動庄頭巴士，主要規畫廣興至龍肚與中壇至南隆兩條路線，便利聚落長輩到鬧區買菜或看病。多年來，客庄長輩把公司車司機當家人，不時餽贈青菜、水果，司機也會體貼長輩行動不便，主動「載到家門口」。
天下沒有不散的筵席，近日漢程客運人員在臉書貼文告別，宣稱龍貓公司只服務到2月底，並表示，2月27日早上7點半，幹部群將在龍貓巴士發送紀念品，感謝美濃鄉親多年的支持與搭乘。貼文引發鄉親惋惜，不少人說好可惜，且謝謝龍貓巴士帶給長輩方便與美美的回憶。
美濃區長鍾炳光指出，漢程巴士服務5年，頗受鄉親肯定，但庄頭巴士必須公開招標，今年改由高雄客運公司得標，營運期是一年，龍貓巴士日後還是有機會重返美濃。
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