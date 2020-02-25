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乘客運將都安心金門計程車消毒站啟用

中央社 / 金門縣25日電

為加強第一線小黃司機防疫，金門縣環保局今天起在大小金門各設立一處計程車消毒站，由清潔人員進行車體消毒，再由運將自行清潔車內。這項防疫措施將持續到3月底。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，計程車司機黃中復說，現在民眾不敢出門，沒人要搭計程車，生意叫苦連天，營業載客也有些緊張。自己三五不時會用75度酒精清毒車子，得知環保局提供協助車體消毒服務，覺得是一件好事，自己一定會去車輛消毒並廣為周知同業。

縣府環保局表示，許多人到金門旅遊時都會選擇搭乘計程車，小黃司機每天面對不同的乘客，是風險最大的族群之一。金門約有460輛計程車，為了讓民眾有安心乘車環境，也讓運將放心，金門縣長楊鎮浯指示規劃「計程車消毒站」，協助計程車業者進行車體消毒作業，讓司機確實掌握防疫消毒要領，並對車內防疫消毒有正確概念，做到防疫工作無死角。

金門縣環保局表示，消毒站在大小金門各1處，分別在尚義機場旁遊覽車停車場、烈嶼鄉習山湖停車場（由烈嶼鄉公所清潔隊負責）；消毒期間自今天起至3月31日止，上班日(不含國定假日)上午9時至11時、及下午2時至4時。

副縣長黃怡凱上午到尚義機場旁遊覽車停車場視察計程車消毒情形。他表示，除了加強計程車消毒防疫外，民眾也需從生活中養成不用手觸摸眼、口、鼻的良好習慣，並勤洗手、做好環境清潔，並於出入人多、密閉及不特定的場所配帶口罩，就能減少病毒入侵機率。

計程車 金門 停車場

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