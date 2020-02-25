今宣誓就職 新運發局長：將辦賽馬嘉年華

高雄市新任運發局長和環保局長今在市政會議宣誓就職，運發局長許文宗說，今年計畫辦理賽馬嘉年華，去年辦過直線賽車很成功，評估疫情會不會有影響，若沒有影響，希望能夠繼續辦理。

許文宗會後受訪被問到關於業務發展的重點，他說，目前所做的工作，大概有些做得不錯的，有些還要再努力，有些是有困難要克服的。做得不錯比如運發局主要推動社會體育，鼓勵市民充分使用場館等，提升運動規律習慣，這一部分做得不錯，六都裡僅次於台北市。

對於需要加強部分，他說，104年前參加全國運動會都三連覇，可是最近有退步的現象，他上任後，會結合相關單位，如教育局是學校體育，還有高雄市體育會各單項委員會及全國協會共同努力投注人力、物力，培育優秀的運動競技人才。

許文宗說，還有專長教練要再加強，另外選手獎金還是偏低，希望將來能夠提升。另目前比較困難的部分，就是活化體育場館，改變目前的場館形態跟競技內容，變成新型的綜合運動中心，目前找到適合的場地，但要花費比較多的硬體建設經費，這部分還沒有著落，要繼續去爭取。

被問到市長要推動的賽馬、賽車部分，許文宗說，去年就有辦過賽馬錦標賽及賽馬研討會，今年會計畫辦理賽馬的嘉年華。至於賽車，去年有辦過相關的研究評估，也辦過直線賽車，辦得很成功，參加的人很多，承辦單位希望能繼續再辦理，但目前要評估疫情期間會不會有影響，如果沒有影響，希望能夠繼續辦理直線賽車。

對於推動電競部分，許說，電競分成幾部分，電競產業由經發局負責，學校辦理電競比賽由教育局負責，一般社會的電競比賽由運發局負責，將來會再擴大辦理。

環保局長王玨曾任高雄市政府參事、參議、環保局副局長等，今被問到點頭接任局長的原因，他說，因緣際會，就選擇承擔重任，為了改善高雄市環境品質，提升高雄各方面的環境品質，包括空氣、河川、水質等，希望大家能齊心努力。