台糖計畫砍樹推農電共生 地方人士再發聲：刀下留樹

台糖計畫在屏東縣萬巒鄉的新赤農場推動200公頃的營農型太陽能光電計畫，選擇「林相不佳」的地段結合農業設施與綠能設施，不過這項計畫才開說明會就被地方罵翻，屏東縣議員李世斌今日也加入聲援，為綠樹發聲，呼籲「刀下留樹，給樹一條生路」。

台糖新赤農場在沿山公路一帶約有650公頃土地，目前有200公頃租給農民，另450公頃早年配合萬頃平原林的種樹計畫，如今已是綠樹成林。雖然台糖強調這一帶是農地，並不適合種樹，當年的平原造林已達砍伐年限，台糖會選擇林相不佳的地段進行，優美的環保林道仍會保留，農地也維持農用。

不過聽到砍樹，地方民眾莫不反對，屏東縣議員李世斌今天也到萬巒，和鄉長林國順共同為樹發聲。

李世斌指出，屏東沿山公路一帶20年平地造林有成，南枋寮北高樹，是地方引以為豪的生態旅行路段。近日台糖預計砍樹200公頃， 1公頃平均能種植1000至2000棵樹，200公頃最多會砍掉40萬棵樹。

他在臉書上說，在地平地造林20年，已有蘊含水源、淨化空氣、生物棲息之價值，森林也牽繫著社區情感，貿然砍樹種電不符能源轉型的價值，只會讓屏東失去最珍貴的資源。他反對砍樹種電，請台糖「刀下留樹」給樹留下一條生路！