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228連假 搭公車、客運推優惠
228連假即將到來，自2月27日起至3月1日期間，全國公路客運業者將配合交通部公路總局實施三項優惠措施，包括搭乘90條國道客運享85折不等的票價優惠、39條台灣好行路線享刷卡全票半價優惠；另搭乘國道客運、高鐵或火車等出站後，刷卡轉乘在地客運再享基本里程22元或一段票減免優惠。
高雄區監理所表示，因應新冠肺炎疫情，公路客運業者除了以場站及車廂海報、語音及LED宣導提醒民眾外，所有公用設施(含車輛)每日定時清潔消毒、服務人員也配合量測體溫及配戴口罩。
高雄區監理所說，若要前往佛光山暨佛陀紀念館，可搭乘高雄客運「8050、8010、哈佛快線」、東南客運「大樹祈福線」、義大客運8501等路線提供每日共127班次前往；或搭乘由高雄客運、屏東客運、國光客運及中南客運等4家共營業者提供9117、9188、9189及0918等路線提供每日共214班次前往墾丁地區。上述路線皆視當日旅客情況再機動增派車輛。
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