台灣「恆春風巢」紅到丹麥 疫情嚴峻神明隨行護佑
2019台灣燈會風光閉幕，不只展出的作品在台灣大受好評，還紅到國外去，其中藝術燈區中的「恆春風巢」、「屏安時光」，上周獲邀今年到丹麥哥本哈根燈籠節參展；「恆春風巢」燈座的作者楊宗熏17日出發並在當地完成組裝，由啤酒瓶組合、高3公尺的綠色光耀球體，讓遊客大為驚艷，特別的是，在疫情嚴峻之際，家鄉恆春德和福興宮的中軍元帥神座也隨行護佑，讓楊心裡更踏實，作品將在丹麥永久保留。
楊宗熏取材自寺廟點光明燈的概念，內部是鋼構，外表用2800個啤酒瓶，打造出3公尺高、長5公尺的的光耀球體，像個大蜂巢，搭配在地福興宮龍柱上的捲柱造型，用銀合歡木，編造出請拳起手勢意象，點亮後有如一盞大型光明燈，民眾可在瓶底簽上姓名祈福，點亮後在夜裡發出綠色耀眼光芒，遊客讚嘆丁如「夜明珠」，是去年屏東台灣燈會熱門拍照打卡作品之一。
獲邀到丹麥參展前，楊宗熏去年先在墾丁大灣打造縮小版的「墾丁之珠」，高約2公尺，利用太陽能電板發電，每小時發出各種不同顏色的光芒；這趟丹麥參展行，適逢新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，行前到家鄉德和信仰中心福興宮為這趟參展祈福，楊一時好奇，請示中軍元帥是否想同行，結果連續擲出3個聖筊，17日隨行飛往丹麥，楊宗熏組裝時就在一旁護佑陪伴，讓丹麥人稱奇。
楊宗熏在臉書分享心情，迎接遊子返鄉的夜明珠，來到了丹麥的最有名的古城赫爾辛格，莎莎士比亞用這兒的可倫坡堡為背景，寫下了哈姆雷特和王子復仇記 ；屏東藝術家用友善環境的創作，點亮了古城的第一個燈節，溫暖醉人的酒瓶綠，彷彿迎來家鄉和煦的春風，感謝促成參展活動的每個人和中軍元帥的隨行護佑。
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