228連假 高市34家代檢廠停止服務

需要驗車定檢日者請注意，2月28日至3月1日3天連假，高雄市區監理所轄管34家代檢廠，停止車輛檢驗服務，自3月2日起恢復車輛檢驗業務。

高雄市區監理所表示，驗車定檢日將屆滿（行照指定檢驗日期前後1個月內）者，請把握時間辦理汽車定期檢驗作業，如車輛檢驗應到檢日最後1天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日3月2日辦理檢驗，逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。

高雄市區監理所建議車主多利用車輛代檢服務，儘速於假期前辦理，相關代檢廠地址、電話及每日驗車餘額資訊可於監理服務網站（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢。

另提醒車主，辦理車輛定期檢驗須攜帶行車執照（自用小型車以外車輛需另附牌照登記書）及有效期間30日以上之汽車強制險保險證，即可至各監理所站及代檢廠辦理驗車。