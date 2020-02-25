澎湖各校開學 學生體溫檢測入校大致順利
終於開學了，澎湖各國中小今天早上上學時段，大部分的學生都主動戴上口罩，排隊量完體溫才進校門，校方也派出老師現場執行學生體溫檢測，過程還算順利。
今天是開學日，不少國中小學生，一大早有搭公車或專車，或由父母載著或是徒步上學，大部分的學校大都暫時關閉側門，只留下大門進出，。
湖縣府教育處長蘇啟昌與科長周淑貞等人都親自到學校了解學校執行體溫檢測情形，對教職員等提早到校，一一為學生們辛勞的執行防疫體溫檢測，表示慰勉。
澎湖2所高中職今天也同步開學，2校採取多層次的防疫，除關閉多個側門，學生由大門等進出，每位學生依規配合體溫測量，未進行測量或有發燒現象，不得進入校園和教室，各樓梯口也都設有臨時體溫檢測，教室門窗打開，保持通風，學校餐廳座位區也將暫停開放。
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