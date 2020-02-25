澎湖各校開學 學生體溫檢測入校大致順利

高雄市六龜新發地區早年有茶廠一條街之稱，「華興製茶廠」老闆劉文華與兒子劉士輔是製茶父子檔，一人在家製茶、一人在外行銷茶葉。劉士輔原為科技新貴，八八風災後返鄉賣茶，茶葉屢獲國際大獎肯定，父子攜手讓不起眼的六龜山茶站上高峰。

2020-02-24 22:54