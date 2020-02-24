小三通暫停重挫觀光 金門縣府考慮推消費券振興方案

新冠肺炎疫情蔓延，金門小三通暫時停航，導致觀光產業受衝擊。金門縣長楊鎮浯今天向各觀光產業代表承諾，會積極輔導業者做好觀光品質提昇整備，也將會推出各種行銷、攬客方案，也會以業者紓困及輔導傳統商家二者併重方式辦操作「消費券」，減緩觀光產業衝擊，能盡快恢復過往的旅客量。

旅行商業同業公會理事長林永標、觀光特產協會理事長李翌漳、金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基、旅遊發展協會理事長陳金福、旅館商業同業公會總幹事鄭巧莉等30多人，今天拜會縣長楊鎮浯，雙方就提振興金門產業及觀光等議題進行研商。

現場有人反映，縣府應推動刺激國旅方案、鼓勵旅遊踩線、提供收費優惠方案、台灣至縣市旅遊推介、發放消費卷；甚至提出要稅捐減免、強化國旅及國際行銷等。

對此，楊鎮浯表示，這些建議的事項，縣府都已著手在做，在這段時間會積極輔導業者做好觀光品質提昇整備，也將會推出各種行銷、攬客方案；至於消費卷，也會以業者紓困及輔導傳統商家二者併重的方式操作，預計將分為地方民眾及旅客二部分來進行，希望借重各公協會力量，政府與民間一起動起來，盡快恢復過往的旅客量。

至於小三通客運何時恢復，楊鎮浯表示，他要求縣府團隊跟交通部航港局、陸方等相關高層協調，希望用減班來因應，甚至不排除每周3班甚至1班來因應，希望維持最低的航班運能，以便疫情緩和後，能及時調整因應，讓金門的經濟在最短時間內回復。

楊鎮浯說明，之後疫情緩和，何時復航，已非能由縣府單方面決定，此事已涉及兩岸中央主管部門協調事項。楊也承諾，他一定會竭盡全力，為地區產業爭取、發聲，促使小三通在疫情結束後，盡快復航，並用各種紓困、振興方案，帶領金門的經濟，在短時間內復甦。